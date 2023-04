Arezzo. Polizia arresta un giovane ragazzo trovato in possesso di numerose banconote false

La Polizia di Stato di Arezzo arresta un giovane trovato in possesso di banconote false. Alle ore 20.30 del 17 aprile, durante l’ordinario servizio di vigilanza del territorio, la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, mentre transitava nei pressi di via Pizzuto, procedeva al controllo di una autovettura in sosta e dei suoi due occupanti che, specialmente uno, apparivano particolarmente insofferenti all’accertamento; non a caso, infatti, addosso a quest’ultimo veniva rinvenuta, celata in una tasca interna al giubbotto che aveva indosso, la somma di 8.900,00 euro suddivisa in 178 banconote da 50,00 euro che sin da subito apparivano false, mancando dei principali segni contraddistintivi la loro autenticità.

Alla luce di questi fatti il giovane veniva portato presso gli Uffici della Questura per i successivi accertamenti di rito, all’esito dei quali veniva tratto in arresto per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e condotto presso il Carcere di Arezzo a disposizione dell’A.G..

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/10986440f55614f0d697005592