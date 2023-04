Bob Kennedy Jr i candida per le elezioni presidenziali del 2024

Bob Kennedy Jr, ha deciso di lanciare un guanto di sfida al Presidente Joe Biden. Si candiderà alle prossime elezioni presidenziali del 2024. Kennedy Jr è il figlio di Robert Francis Kennedy, e nipote di John Fitzgerald Kennedy, il 35 esimo presidente degli Stati Uniti

“Sono qui per annunciarvi la mia candidatura alle elezioni del 2024. Ringrazio mia moglie: la conoscerete, è molto divertente e sarà bello averla alla Casa Bianca” (cit ansa).

L’aspirante Presidente (come i suoi famigliari) è democratico. Bob Kennedy Jr aveva già annunciato ad inizio aprile la corsa alla casa bianca. Ieri con l’evento tenutosi a Boston ha ufficialmente confermato le sue intenzioni.

Nel curriculm possiamo notare le sue battaglie in difesa dell’ambiente nelle vesti da avvocato ambientalista. Robert Jr è un no vax, e non ha mai rinnegato il suo credo verso le teorie complottiste, come le cospirazioni sui vaccini (fonte: tgcom24.it).