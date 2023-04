DL Migranti. Gasparri: ringrazio Telefono Rosa, difesa donne priorità

(DIRE) Roma, 20 Apr. – “L’emendamento sull’immigrazione che contiene anche norme a tutela delle donne alle quali sono stati imposti matrimoni forzati, è nato dal confronto in commissione Affari costituzionali del Senato, e, come potrà facilmente constatare l’associazione Telefono Rosa, reca anche altre firme con la mia. Quindi il recepimento della proposta nasce dal fattivo contributo di altri coautori dell’iniziativa ai quali va evidentemente il merito riconosciuto da Telefono Rosa. Pur essendo il primo firmatario dell’emendamento non voglio attribuirmi meriti specifici su questo punto, che evidentemente spettano ad altri parlamentari.

Comunque citato per un comportamento positivo ringrazio certamente Telefono Rosa, i cui vertici voglio presto accogliere in Senato. E credo che l’organizzazione non possa che essere felice di vedere diventare legge la sua proposta a tutela di donne vittime di orrende vessazioni. Io ho soltanto fatto da interprete di proposte di varia provenienza, che con altri colleghi ho ritenuto apprezzabili. Grazie dunque a Telefono Rosa e anche a tutti noi, che, autonomamente e da sempre, difendiamo le vittime di ogni forma di violenza. Estenderò volentieri il mio antico e noto impegno a sostegno di tante associazioni e comunità a Telefono Rosa, se l’organizzazione lo vorrà”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). (Com/Pol/ Dire) 21:19 20-04-23