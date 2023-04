DL Migranti. Romeo (Lega): finalmente si ritorna ai decreti Salvini

(DIRE) Roma, 20 Aprile – “Con l’approvazione del DL Migranti si ritorna ai decreti sicurezza di Salvini con una stretta sulla protezione speciale che sarà concessa solo per casi eccezionali. Quindi, non più una sanatoria per tutti com’era diventata e come voleva la sinistra.

Gli italiani hanno votato il Centrodestra per fermare il business dell’immigrazione clandestina e come Lega abbiamo mantenuto la promessa”. Così in una nota il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. (Rai/ Dire) 12:52 20-04-23