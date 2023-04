DL Migranti. Tosato (Lega): Emergenza esiste, oggi passo avanti per gestirla

(DIRE) Roma, 20 Apr. – “Il voto di oggi ha l’obiettivo di gestire l’emergenza immigrazione che esiste e va affrontata, al contrario di quanto sostiene una certa sinistra. Sì ai flussi regolari, ai corridoi umanitari, a pene più severe per chi è responsabile della tratta di esseri umani, a strumenti più efficaci per le espulsioni.

Si ritorna ai decreti Sicurezza di Salvini: no a una visione sbagliata della protezione speciale, che con l’ex ministro Lamorgese era diventata una sanatoria indiscriminata e non uno strumento di tutela per le persone in casi eccezionali, per i quali continuerà ad essere garantita.

Il fenomeno esiste: va gestito efficacemente, per tali ragioni questo provvedimento era utile e necessario”. Così il senatore della Lega Paolo Tosato, componente della commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama. (Com/Sor/ Dire) 13:28 20-04-23