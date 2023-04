DL Migranti. Zedda (FdI): stop sfruttamento immigrati

(DIRE) Roma, 20 Apr. – “Il decreto approvato oggi in Senato segna un passaggio importante nella gestione del fenomeno migratorio. In primo luogo, a differenza di come ha fatto la sinistra fino a oggi, gli immigrati smettono di essere considerati mera forza lavoro da sfruttare per impieghi pagati poco, in nero, con contratti ridicoli. In secondo luogo, si gettano le basi per realizzare un’accoglienza seria nei confronti di chi fugge dalla propria terra per gravi motivi, ma altresì si velocizzano i rimpatri di coloro che, per motivi economici, abbandonano la patria.

È così che si evitano morti in mare, sfruttamento nei campi e prostituzione nelle strade. Diamo così forma al primo dei diritti, che è quello a non emigrare, e lavoriamo alacremente al Piano Mattei. Con il decreto Cutro l’Italia dimostra, di fronte all’Europa, quale direzione vuole intraprendere sul tema dell’immigrazione”. Lo dichiara Antonella Zedda, senatore e vicepresidente di Fratelli d’Italia a palazzo Madama. (Com/Pol/ Dire) 19:47 20-04-23