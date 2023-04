Fisco. Cesa: Appoggeremo Giorgetti su taglio tasse a famiglie con figli

(DIRE) Roma, 20 Apr. – “Sosterremo con molta convinzione la proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla riduzione delle tasse per le famiglie con figli. E’ una novità epocale che risponde a una battaglia politica storica dell’UDC. Serve un fisco a misura di famiglia e che valorizzi temi come la natalità e la maternità.

C’è bisogno di questo in Italia per invertire il trend demografico che ci vede, purtroppo, fra gli ultimi Paesi in Europa, come numero di nascite. Investire sulla famiglia è uno dei punti del programma condiviso del Centrodestra e lo porteremo avanti con determinazione”. Così il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa. (Com/Pol/ Dire) 19:15 20-04-23