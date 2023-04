FVG. Fedriga conferma 8 Assessori su 10; nuovi Anzil ed Almirante

Tre assessori per Lista Fedriga, Lega e FdI, uno per Forza Italia

(DIRE) Trieste, 20 Apr. – Aveva promesso ‘continuità’, e così è stato, oltre le aspettative del dopo voto. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha confermato nei nomi e nelle deleghe 8 assessori regionali su 10. Le nuove entrate sono Mario Anzil, eletto consigliere con Fratelli d’Italia, che eredita le deleghe di Cultura e sport da Tiziana Gibelli (Fi), e ricoprirà il ruolo di vicepresidente; e Cristina Amirante, anch’essa eletta con FdI, che riceve la delega alle Infrastrutture e trasporti, di Graziano Pizzimenti (Lega), ora parlamentare.

Con due nomine e la vicepresidenza in quota FdI, si equilibrano per quanto riguarda l’esecutivo i rapporti nella nuova maggioranza. Il voto ha visto crescere Fratelli d’Italia, ma sostanzialmente tenere il ‘fronte’ Fedriga, ovvero l’insieme della sua lista e della Lega.

Gli assessori confermati sono quindi Riccardo Riccardi, esterno in quota FI (Sanità e Protezione civile); gli eletti in consiglio con la Lega Barbara Zilli (Finanze), Stefano Zannier (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche) e il non eletto Sebastiano Callari (Patrimonio e sistemi informativi); gli esterni in quota Lista del presidente, Sergio Emidio Bini (Attività produttive e turismo), Alessia Rosolen (Lavoro, formazione, istruzione, ricerca e famiglia) e il non eletto Pierpaolo Roberti (Autonomie locali, sicurezza, immigrazione, pubblica amministrazione); l’eletto con FdI Fabio Scoccimarro (Ambiente ed energia).

Rimarrà ai singoli assessori eletti decidere se mantenere o rinunciare al seggio in Consiglio, sottolinea Fedriga, “la richiesta mia è che, se decidessero mantenere il ruolo di consiglieri, dovranno garantire impegno totale sia nei lavori del Consiglio regionale, sia per quanto riguarda i lavori della giunta”.

La prima riunione del Consiglio Regionale, con la nomina del presidente e degli organi dell’Assemblea, sarà il 26 aprile prossimo. Appena dopo, il 28 Aprile, si riunirà per la prima volta la nuova giunta regionale. (Mil/ Dire) 13:25 20-04-23