Infrastrutture, Lega: Sì al referendum Elba, scalo più grande riduce distanze 

“Il referendum consultivo che si terrà domenica nel comune di Campo per decidere sull’ingrandimento dell’aeroporto di La Pila è decisivo per il futuro dell’Isola d’Elba. L’allungamento della pista, infatti, ridurrà idealmente la distanza dell’isola dal continente e sarà determinante per accrescere l’appeal internazionale di una terra a fortissima vocazione turistica, aprendo a nuove tratte dai Paesi al momento non raggiungibili col connubio trasporto terrestre e traghetto.

Il SI non è solo un voto a favore dello sviluppo economico dell’isola, ma più in generale dell’opportunità occupazionale dei suoi residenti oltre a consentire maggiori e più adeguati servizi per un’infrastruttura di più ampio respiro rispetto a quella attuale.

L’Elba è una perla conosciuta in tutto il mondo che va resa più raggiungibile, l’ultima del Mediterraneo di simili dimensioni ad essere sguarnita di un aeroporto all’altezza delle esigenze dell’utenza: questa è l’occasione giusta”. Lo dichiarano in una nota il senatore toscano Manfredi Potenti e il segretario provinciale della Lega Livorno, Luca Tacchi.