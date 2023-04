Treni. Bignami: inaccettabili aumenti prezzi voli aerei, danno a cittadini

“Confronto con MIT e con ENAC su comportamento compagnie davanti a difficoltà ferrovie”

(DIRE) Roma, 20 Apr. – “Riteniamo non accettabile che in una giornata di grave difficoltà del trasporto ferroviario come quella di oggi alcune compagnie aeree invece che sostenere il sistema Italia realizzando collegamenti specifici a costi accessibili abbiano ritenuto di innalzare i prezzi a livelli elevatissimi.

Ho già avviato un confronto con la Direzione generale del Mit e con Enac funzionale a verificare la condotta delle aziende. La logica di mercato non può operare anche in una situazione di difficoltà a danno degli italiani”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, viceministro ai Trasporti con delega al Trasporto aereo. (Com/Red/ Dire) 21:34 20-04-23