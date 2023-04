20:10 – In Tunisia la Guardia Costiera ha impedito tentativi di migrazione, 8 per la precisione, soccorrendo 229 persone. Il portavoce della Guardia nazionale tunisina ha precisato come 5 di questi interventi al largo di Mahdia, abbiano consentito 165 persone di varia etnia. Gli altri 3 interventi al largo di Nabeul hanno portato in salvo 64 persone, fra cui 11 ricercati dalla giustizia, successivamente denunciati. (Fonte ANSA)