“Decimo – Come foglie d’Acanto” All’auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria

Domenica 23 Aprile, ore 19:00

La compagnia CarMa, dopo il successo di “1861 La brutale verità”, porterà in scena “Decimo – Come foglie d’acanto”, un atto unico scritto e diretto sempre da Michele Carilli. Il nuovo spettacolo di teatro-canzone verrà rappresentato in prima nazionale nella città di Reggio Calabria.

La spazio scenico è essenziale, occupato da oggetti ed elementi suggestivi che riportano all’atmosfera della trincea durante la Prima Guerra Mondiale, periodo nel quale è ambientata la storia. Gli attori danno vita ai personaggi nelle parti recitate, cantanti e musicisti eseguono dal vivo le canzoni (alcune appositamente composte per l’opera). Protagonista è Antonio Cassalia, soldato della Brigata Catanzaro, la cui sorte fornisce lo spunto per porre l’attenzione sia sull’infamante pratica della decimazione, sia sugli orrori della Grande Guerra e più in generale di tutte le guerre. In scena insieme al fante Cassalia – il “Decimo” al quale è dedicata l’opera – anche due dei “ragazzi del 99”, l’intera generazione che fu sacrificata alla follia di quella “inutile strage”, di quella “orrenda carneficina che disonora l’Europa”. Infine, a chiusura dello spettacolo, Gabriele D’Annunzio, che fu involontario testimone oculare della decimazione della Brigata Catanzaro.

«E l’ascoltino, li preghiamo, l’ascoltino questa voce coloro che hanno nelle loro mani i destini dei popoli. Altre vie certamente vi sono, vi sono altre maniere, onde i lesi diritti possano avere ragione: a queste, deposte intanto le armi, essi ricorrano, sinceramente animati da retta coscienza e da animi volonterosi.» (dalla prima Enciclica di Papa Benedetto XV)

Domenica 23 Aprile andranno in scena all’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria gli attori Mario Berretta, Carlo Colico, Gabriele Profazio e Damiano Puntillo; la cantante Marinella Rodà (voce), i musicisti Mario Lo Cascio (pianoforte e chitarra) e Roberto Modafferi (violino); per la regia di Michele Carilli e di Lorenzo Praticò.

