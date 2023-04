DL Concorrenza. Ronzulli (FI): Garantirà migliori servizi per i cittadini

(DIRE) Roma, 21 Aprile – “Una maggiore concorrenza tra le imprese si traduce in migliori servizi per i cittadini. Con le nuove regole approvate dal Governo, in linea con gli impegni presi con gli elettori e con le misure previste per il PNRR, favoriamo il risparmio energetico e rilanciamo il sistema produttivo del Paese in settori, come quello del commercio ambulante, che aspettavano risposte da anni”. L’ha dichiarato al Tg2 la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rai/ Dire) 19:09 21-04-23