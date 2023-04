Messico: su 10 cittadini, 6 non si sentono al sicuro

Nelle strade dei centri urbani dello stato del Messico tra i cittadini alberga la paura, sei cittadini su dieci provano timore, non si sentono al sicuro, anche in mete turistiche internazionali come Cancun.

I dati sono stati forniti da un’indagine effettuata dal’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) sulla percezione in 90 comuni.

Il primo posto della pura è di Fresnillo con il 96%, seguita da Zacatecas (94,3%). Molte le violenze che si consumano in queste due città.

Naucalpan (88%), nell’area metropolitana di Città del Messico, Ciudad Obregón (86,4%) nello stato di Sonora, e Uruapan (86,2%) nel Michoacán. Alla classifica si aggiungono: Guadalajara, Ecatepec e Cancún, qui le percentuali sono superiori all’80% (fonte: ansa.it).

AO