Salue. Bassetti: spero decadrà obbligo mascherina in ospedale

“Passare da obblighi uguali per tutti dettati dal covid al buon senso”

(DIRE) Roma, 21 Aprile – “Spero decadrà l’obbligo della mascherina in ospedale. Naturalmente sarà utile continuare a usarla quando in contatto con soggetti fragili o particolarmente critici. Mi pare giusto passare da obblighi uguali per tutti dettati dal Covid-19 al buon senso, convivenza e rispetto per i più deboli”.

Lo scrive su Twitter il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in riferimento all’obbligo delle mascherina negli ospedali e nelle Rsa in vigore fino al 30 aprile. (Rac/ Dire) 12:52 21-04-23