Viabilità. Milano, Sala: Serve piano parcheggi, e non solo sotterranei

‘600.000 posti, ma prosegue sosta selvaggia. Vanno rigenerati spazi’

(DIRE) Milano, 21 apr. – Milano ha bisogno di un piano parcheggi, che non preveda necessariamente parcheggi sotterranei ma che punti a rigenerare spazi già costruiti, perché “abbiamo 600mila posti di sosta eppure abbiamo problemi di sosta selvaggia. Non possiamo non affrontare la questione”.

A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un convegno di Assimpredil Ance su ‘Piano parcheggi e qualità urbana’. “È chiaro- aggiunge Sala- che partire dai parcheggi di prossimità e da dove si possono prendere i mezzi è meglio”.

La preferenza del Comune, quindi, non è per i parcheggi sotterranei, visto che “tutto ciò che a Milano è sotterraneo è molto complicato, per due motivi: tutte le volte che scavi hai dei sottoservizi che interferiscono”, oppure “si può trovare qualcosa che blocca gli scavi”.

Per questo il sindaco punta a “rigenerare spazi già costruiti con parcheggi a raso o in elevazione”. Dopodiché, conclude Sala, vanno bene anche “proposte per spazi sotterranei che abbiano senso”. (Bol/ Dire) 12:38 21-04-23