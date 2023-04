Cultura. Iannone (FdI): grande lavoro del Ministro Sangiuliano su PNRR

(DIRE) Roma, 22 Apr. – “Lo studio commissionato dall’Associazione Civita conclama come l’Italia abbia già messo a disposizione il 70% dei fondi previsti dal PNRR per il settore Cultura. Grazie all’opera del Ministro Sangiuliano nessuna Nazione in Europa fa meglio dell’Italia. Essere un modello nell’utilizzo delle risorse europee non era mai stata una consuetudine ma il Governo Meloni sta scrivendo, anche in questo ambito, una nuova storia. Il Ministro Sangiuliano è consapevole del ruolo dell’Italia quale superpotenza culturale e sta dando concretezza a questa responsabilità”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, segretario di Presidenza del Senato e componente della settima commissione Cultura della Camera Alta. (Com/Pol/ Dire) 17:21 22-04-23

(Foto di repertorio)