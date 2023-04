Giornata della Terra, specie a rischio sul Pianeta sono sono 1mln

La Giornata della Terra quest’anno ha per tema “Investire sul pianeta”, e cioè agire per contrastare il deterioramento della Terra. In base ai dati diffusi dall’ONU, ogni anno il nostro Pianeta perde 4,7 mln di ettari di foreste.

E’ come se una porzione di terra delle dimensioni della Danimarca scomparisse ogni 365 giorni. L’alterazione dell’ecosistema mette a rischio l’esistenza di quasi un milioni di specie viventi.

L’allerta ambientale deve essere concentrata sulla mancanza di acqua, indispensabile per la vita di tutti gli esseri viventi sulla Terra. Le Nazioni Unite stimano che già adesso sono oltre 2 miliardi le persone che non riescono ad avere accesso all’acqua potabile sicura.

Federica Romeo