Reggio Calabria: consegnate onorificenze per San Giorgio d’Oro

Palazzo San Giorgio è stato teatro per il 30° anno del Premio San Giorgio d’Oro, istituito dal sindaco Italo Falcomatà, consegnato per il secondo anno consecutivo dal Sindaco F.F. Paolo Brunetti. Il Premio San Giorgio d’Oro è la più alta onorificenza che il Comune di Reggio Calabria può assegnare ai cittadini che si spendono per tenere alto il nome della città in Italia e nel Mondo.

Il Sindaco F.F. Paolo Brunetti afferma: “Non è mai semplice assegnare il Premio San Giorgio d’Oro, in quanto per fortuna la Nostra Città è piena di personalità illustri che meriterebbero di essere premiate”. Evidente l’orgoglio del Sindaco nel leggere gli enormi e prestigiosi curriculum dei cittadini che continuano, anche in silenzio, a dare lustro alla città, tanto che Brunetti si sente come “un allenatore con una squadra di campioni sia in campo che in panchina”.

I premiati di quest’anno sono stati:

Dott. Luigi Sbarra, segretario CISL

Dott. Mauro Apicella – Direttore Scuderie Ferrari Club

Dott. Domenico Misticò – Tesoriere AVIS Nazionale

Dott. Antonio Tobia De Simone – Disaster Manager appartenente alla Polizia di Stato

Prefetto Maria Grazia Nicolò – Ministero dell’Interno

Comico Gigi Misefari

Dott. Sebastiano Erbi – preparatore atletico

Cristian Bilardi Mowgly – atleta di Break dance

Dott. Salvatore Giuseppe Garofalo – Uff. Polizia Municipale di Reggio Calabria

Manifestazione CorriReggio

Dott.ssa Maria Elena Panaia – AD Henkel Italia

Tante le emozioni durante la premiazione, ma la più sentita è stata durante l’intervento del dott. Antonio Tobia De Simone, il quale è riuscito a far commuovere il Sindaco F.F. Paolo Brunetti per il suo importante impegno nella gestione delle emergenze umane e naturali. In particolare si è impegnato attivamente al confine ucraino per il passaggio in sicurezza dei convogli umani in cerca di salvezza. Il Sindaco F.F. Paolo Brunetti giustifica la sua incontenibile commozione: “Era sulla linea di confine. Io sono uno di loro, appartengo alla Guardia di Finanza. Il dott. De Simone è andato spontaneamente a recuperare i civili per una guerra “stupida”. Mi emoziono per chi ha messo il proprio dovere e la propria vita al servizio del prossimo al primo posto”.

La Manifestazione CorriReggio verrà insignita ufficialmente del San Giorgio d’Oro durante la sua realizzazione il 25 Aprile 2023. “Il Premio – afferma Brunetti – è destinato a tutto il Popolo della CorriReggio”.

Dopo un breve intervento comico di Gigi Misefari sui quartieri di Reggio Calabria, il Sindaco F.F. Paolo Brunetti si avvia alla conclusione del Premio, “premiando” tutti i cittadini che non l’hanno ricevuto, coloro i quali in silenzio spontaneamente lavorano per la città, sopportandone i difetti e i limiti. A tutte le attività commerciali che lavorano tra mille problemi e difficoltà. A tutti i volontari che silenziosamente spesso si sostituiscono alle istituzioni garantendo servizi dei quali non si può fare a meno.

Silvana Marrapodi