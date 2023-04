USA: La corte suprema mantiene l’accesso libero per la pillola abortiva

Il mifepristone la pillola abortiva più utilizzata e sicura verrà mantenuta, la corte suprema ha annullato le restrizioni stabilite a inizio Aprile dal giudice repubblicano Matthew Kacsmaryk.

Biden e la sua amministrazione dopo l’accaduto avevano fatto ricorso e i giudici della corte suprema hanno accolto le richieste del leader statunitense. Il mifepristonè è in commercio dal 2000, finora 5 milioni di donne e ragazze ne hanno fatto uso.

“Continuerò a battermi per le donne, la pillola abortiva resta “disponibile”. “Continuerò a battermi contro gli attacchi alle donne guidati dalla politica perché la posta in gioco non potrebbe essere più alta”. Parole del Presidente Biden, preannunciate dopo la sentenza della Corte Suprema (fonte: tgcom24.it).