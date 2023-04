Giornata della Terra. A Sardara 180 piante messe a dimora da piccoli ecologisti

Tanti i bimbi protagonisti dell’iniziativa di ambiente mare Italia Cagliari

(DIRE) Cagliari, 23 Ott. – Lo slogan è semplice, quanto efficace: “Salviamo il pianeta…una piantina alla volta!”. Perché “anche i piccoli gesti possono portare a grandi cambiamenti”: ne è convinto Christian Foddi, responsabile della delegazione Ambiente Mare Italia Cagliari-Medio Campidano, associazione no-profit che oggi, nelle campagne di Sardara, nel Sud Sardegna, ha organizzato una giornata ecologica di piantumazione, all’interno degli eventi della settimana “verde” sfociata nella “Giornata della terra” del 22 Aprile.

Circa 180 piante autoctone di mirto, alloro, rosmarino, lavanda- donate nei giorni scorsi dall’agenzia regionale “Forestas”- sono state messe a dimora questo pomeriggio nei terreni dell’associazione “Giardino di Poppi”, dove sorgerà a breve un giardino didattico, uno spazio verde attrezzato “per offrire- spiega la responsabile, Alessandra Caddeo- alle famiglie, ai turisti, e soprattutto ai bambini, dei percorsi tematici a carattere ambientale”. Insomma “un luogo dove portare avanti attività di educazione ambientale e laboratori”.

Tanti i bimbi che oggi hanno preso parte all’evento- chi armato di zappe, altri a mani nude- per dare il loro piccolo-grande contributo, e rendere un po’ più verde, e quindi migliore, il pianeta che abitiamo. “L’obiettivo- spiega Foddi- è spiegare, in particolare ai bambini, che gli alberi sono nostri amici. Il cambiamento climatico, fenomeno sempre più preoccupante, si combatte anche così”.

Me le iniziative di Ambiente Mare Italia non finiscono qui: “Dopo i trekking organizzati nei giorni scorsi nella zona di Cagliari e del Monte Linas – per conoscere il nostro territorio e la natura che dobbiamo proteggere – e la piantumazione di oggi, per domenica prossima stiamo predisponendo una giornata di pulizia di una spiaggia- fa sapere Foddi-. Anche in questo caso i veri protagonisti saranno i bambini”. (Api/ Dire) 21:12 23-04-23