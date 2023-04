Lollobrigida: 6 mesi del Governo Meloni, avanti così per l’Italia

(DIRE) Roma, 23 Apr. – “Sei mesi del Governo Meloni. Di ritorno dal G7 in Giappone, non posso che ripensare ai tanti impegni già mantenuti, ma anche al percorso che ci ha portato ad essere il primo partito d’Italia con immensa gratitudine per i milioni di cittadini che in questo progetto hanno creduto, credono e continueranno a farlo.

È grazie a loro se, oggi, abbiamo l’onore e l’immensa responsabilità di guidare la Nazione più bella del mondo difendendone gli interessi passo dopo passo, verso un futuro che non può che vederla impegnata nel ruolo che merita: quello di protagonista.

Avanti così, per l’Italia”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. (Vid/ Dire) 16:45 23-04-23