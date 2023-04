USA: Caccia all’oro in California

Torna la caccia all’oro in California negli Stati Uniti, per via del maltempo che ha accompagnato questa regione per quasi due mesi. I temporali e le abbandonati acque hanno “gonfiato” i torrenti, che creandosi e espandendosi hanno fatto si che tra le strade delle montagne tornasse il metallo prezioso, quest’ultimo trascinato dalla forte pioggia.

La caccia all’oro non è una novità per alcuni cittadini, anzi è una tradizione di 175 anni fa, e molte persone si sono arricchite (fonte:tgcom24.it).

AO