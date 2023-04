1.600 sudanesi sbarcano in Arabia Saudita per trovare riparo dalla guerra

Imponente sbarco di presunti profughi in Arabia Saudita. La situazione sociale violenta ed esplosiva che sta vivendo il Sudan, con la guerra civile e gli scontri tra esercito regolare e milizie ribelli, sta causando l’emigrazione dal Paese di oltre 20.000 persone. La gente dalle zone di frontiera entra in altri stati per cercare la salvezza.

E’ di ieri la notizia che un’imbarcazione con 1.687 civili ha raggiunto le coste dell’Arabia Saudita. Non è la prima volta che in questo periodo lo stato saudita offre rifugio ai civili in fuga da Sudan.

