Ambiente: Energia vitale ed identità solidale

Evelita capofila del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Calabria

Zaino in spalla, occhi rivolti alla natura e tanto tempo da trascorrere all’aria aperta, tutti assieme, sotto l’insegna di valori fondamentali come quelli dell’inclusione e della solidarietà. Ottimi quindi i presupposti da dove prende strada, è proprio il caso di dirlo, il progetto denominato “Ambiente: Energia Vitale e Identità Solidale”, messo in campo dall’Associazione Evelita, in partenariato con Moci Odv e la cooperativa L’Arcangelo Michele e in collaborazione con le associazioni SudTrek, Fare Verde Reggio Calabria, e in rete di volontariato con Pro Loco Brancaleone e Fare Ambiente. L’ambito territoriale di intervento coinvolge l’intera area metropolitana di Reggio Calabria, quindi oltre che il capoluogo, anche i comuni che ricadono nell’area aspro montana, sia sul versante costiero ionico che tirrenico, saranno coinvolti.

Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Calabria, prenderà vita nel corso di tutto il 2023 e prevede una più che intensa serie di iniziative, composte oltre che da vari seminari tematici, dibattiti, presentazioni di libri dedicati all’ambiente, anche dalla realizzazione di una piattaforma digitale con sito internet annesso, e poi l’interessante e meritevole “creazione” ed individuazione di una figura di volontario ambientale, chiamata “Sentinella Aspromontana”, in pratica una risorsa umana (se ne prevedono almeno dieci di queste figure) impegnata per la tutela degli animali e dell’ambiente aspromontano.

E poi, in special modo, un ricco calendario di uscite, alcune delle quali organizzate in maniera prioritaria al fine di garantire la partecipazione di soggetti con diverse abilità. Questo il calendario dei trekking, approntato in una delle riunioni operative dei giorni scorsi e che ha visto la presenza dei rappresentanti delle varie associazioni: 06.05 Fare Verde in cammino a Perlupo, 13.05 Castello di San Fili,14.05 Monte Perre-Croce di Dio Sia Lodato by SudTrek, 10.06 Fare Verde in cammino alla Cascata di Pippo, 01.07 Fare Verde in cammino a Samo e Precacore, 01.08 Notturna Fare Verde in cammino a Montalto, 06.08 Magnatrek alla Scialata by SudTrek

12.08 Fare Verde in cammino a Serro Sgarrone,17.09 Monte Fistocchio by SudTrek,

30.09 Fare Verde in cammino all’anello delle miniere, 18.11 Santuario di San Bartolomeo

19.11 Pietra Cappa by SudTrek, 17.12 Magnatrek di Natale al Castello della Lacina by SudTrek, 30.12 Fare Verde in cammino alle Rocche di Prastarà.