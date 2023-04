Basket. NBA, Banchero premiato come Rookie of the Year

(DIRE) Roma, 26 Aprile 2023 – Da scelta numero al Draft a Rookie of the year. Al termine della sua prima stagione in NBA, con una media di oltre 20 punti a partita, Paolo Banchero sbanca anche il premio “della critica” come miglior esordiente dell’anno.

L’italiano di Orlando ha raccolto 98 voti su 100, diventato il terzo giocatore della storia dei Magic a ottenere questo riconoscimento dopo Shaquille O’Neal e Mike Miller, oltre trenta anni fa. Ed è il primo giocatore italiano a riuscirci. (Pic/ Dire) 07:51 26-04-23