Coppa Italia. Inter in finale, battuta la Juve 1-0

L’Inter si è qualificata per la finale di Coppa Italia battendo la Juventus per 1 a 0. A Milano, a San Siro nella semifinale di ritorno, è bastata una rete di Dimarco. L’andata, a Torino, si era finita 1-1. Un momento davvero delicato per gli uomini di Allegri che seppur hanno visto riassegnati 15 punti in classifica che erano stati tolti per le vicende giudiziarie del club, arrivano da tre sconfitte consecutive in Campionato. Un’Inter cinica ha sfruttato al meglio le disattenzioni bianconere. Inzaghi e soci proveranno al alzare il trofeo nazionale anche quest’anno.

