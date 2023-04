Cultura. Capitale Italiana 2026, candidature entro il 4 Luglio

(DIRE) Roma, 26 Apr. – È stato pubblicato su www.cultura.gov.it il bando per selezionare la Capitale italiana della cultura del 2026. Possono candidarsi, presentando manifestazione scritta di interesse entro il 4 Luglio 2023, i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni, che non abbiano concorso alle due precedenti edizioni. Successivamente, entro il 27 Settembre 2023, dovranno trasmettere il dossier, comprensivo di titolo, progetto culturale, referente responsabile, valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e obiettivi perseguiti, con i relativi indicatori, oltre a due sintesi della proposta, una breve e una estesa, corredate da un’immagine esemplificativa ad alta risoluzione, per la comunicazione e la promozione dell’iniziativa da parte del ministero.

La Giuria, composta da sette esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, da istituirsi con decreto ministeriale di concerto con la Conferenza Unificata, selezionerà i 10 progetti finalisti entro il 15 Dicembre 2023. Questi verranno discussi pubblicamente nelle audizioni da svolgersi entro il 14 Marzo 2024. Ciascuna finalista avrà a disposizione 30′ per presentare la propria candidatura, seguiti da una sessione di ulteriori trenta minuti per le domande della Giuria. La procedura si concluderà entro il 29 Marzo 2024, termine per la raccomandazione da parte della Giuria al Ministro della candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2026.

Il Ministro, successivamente, proporrà di conferire il titolo al Consiglio dei ministri, che lo assegnerà formalmente con propria delibera. Dopo Bergamo e Brescia, Capitale italiana della cultura 2023, il titolo spetterà nel 2024 a Pesaro, seguita da Agrigento nel 2025. È possibile consultare il bando al seguente link: https://cultura.gov.it/comunicato/bando-per-il-conferimento-del-ti tolo-di-capitale-italiana-della-cultura-per-lanno-2026. (Com/Red/ Dire) 05:10 26-04-23 [FOTO DI REPERTORIO]