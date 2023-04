Gorizia, tragico incidente in A4: coinvolti tre mezzi pesanti

Questa mattina, i Vigili del Fuoco del comando di Gorizia sono stati allertati per un incidente stradale che ha coinvolto 3 mezzi pesanti che si sono tamponati sulla sull’ autostrada A4, in direzione Venezia nel tratto tra i caselli di Redipuglia e Villesse. Sul posto sono giunte la squadra del distaccamento di Monfalcone e una squadra con mezzo appoggio dalla sede centrale.

Due autisti dei mezzi coinvolti sono usciti autonomamente dalle cabine dei camion e sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto con automedica, ambulanze ed elisoccorso. Per il terzo autista, rimasto incastrato nella cabina di guida, il personale medico ne ha constatato il decesso.

I Vigili del Fuoco hanno liberato dalle lamiere il corpo dell’uomo e in sinergia con personale sanitario e Polstrada, hanno messo in sicurezza l’intera area. Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati il tratto autostradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

