PNRR. Schiano (FdI): le parole di Fitto rassicurano gli italiani

Commissario Provinciale di Napoli: ‘Nessuna risorsa andrà persa’

(DIRE) Napoli, 26 Apr. – “Quanto affermato oggi dal ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto sul PNRR rassicura gli italiani sul fatto che nessuna delle risorse che l’Europa ha messo a disposizione della nostra nazione andrà persa o sprecata.

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta lavorando con impegno incessante affinchè gli ostacoli sorti successivamente alla definizione del PNRR, a partire dalla guerra in Ucraina con le conseguenze che ha portato sui costi delle materie prime vengano superati.

La tempistica di realizzazione di alcuni progetti andrà rimodulata, ma come ha ben spiegato il ministro Fitto anche gli interventi non realizzabili entro la scadenza prevista di fine giugno verranno ripensati e riproposti. Ci auguriamo che tutte le forze politiche lavorino nella stessa direzione, per il bene supremo dell’Italia”.

È quanto afferma, in una nota, Michele Schiano Di Visconti, deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Napoli. (Com/Gup/ Dire) 19:39 26-04-23