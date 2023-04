Prato. Ragazza sfregiata in volto. La Polizia di Stato arresta tre persone

Eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili dell’aggressione di una ragazza pratese che la notte del 21 Febbraio scorso è stata brutalmente picchiata mentre rincasava dal lavoro. In carcere anche l’ex fidanzato ritenuto il mandante della feroce aggressione.

Le indagini, immediatamente attivate dalla squadra mobile della Questura di Prato, coordinate dalla Procura di Prato e sviluppate con intercettazioni telefoniche ed attività tecniche, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili, oggi in carcere con pesanti accuse che vanno dalla rapina aggravata alle lesioni personali gravi con sfregio al volto.I tre arrestati sono italiani fra i 19 e 21 anni residenti nella provincia di Firenze.

Il quarto complice, colui che risulta abbia materialmente inferto lo sfregio permanente al volto della donna è al momento a piede libero. Gli esecutori avrebbero agito in cambio di poche centinaia di euro per compiere l’azione violenta. Una vicenda che ha toccato particolarmente l’opinione pubblica per l’inaudita violenza con la quale gli aggressori avevano infierito sulla ragazza indifesa.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Prato/articolo/8026448ec439ab39205617128