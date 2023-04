Reggio Calabria. Il 2 Maggio riapre sportello Erasmus Imprenditori

Opportunità per i giovani della Città Metropolitana

(DIRE) Reggio Calabria, 26 Apr. – Il 2 Maggio, alle 16:30, a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana a Reggio Calabria, si presenterà la nuova edizione del progetto Sportello metropolitano Erasmus giovani imprenditori, per la partecipazione al programma europeo di mobilità. La continuazione del progetto, riporta una nota dell’ente, fortemente voluto dal consigliere metropolitano, Filippo Quartuccio, delegato alle Politiche internazionali, comunitarie e del Mediterraneo, è implementato in partenariato con l’associazione Apice (Agenzia di promozione integrata per i cittadini in Europa).

L’obiettivo del progetto è facilitare la partecipazione, nell’ambito dell’area Metropolitana di Reggio Calabria, a questa opportunità europea poco conosciuta da parte di aspiranti giovani imprenditori e imprenditrici, che vogliono partire per uno scambio aziendale presso un altro paese Europeo. (Com/Mav/Dire) 11:49 26-04-23