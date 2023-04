Evacuate sette famiglie residenti in una palazzina della Capitale in zona Portuense, le operazioni di monitoraggio sono tutt’ora in corso da parte degli uomini dei Vigili del Fuoco.

Dalle prime ore del mattino infatti è stato necessario un intervento a dei Vigili del Fuoco di Roma, a causa di una profonda voragine creatasi in strada. la squadra intervenuta intervenuti ha dovuto inizialmente mettere in sicurezza l’area. Lo si apprende dalla pagina social ufficiale Twitter.

Federica Romeo