A Malta la moda internazionale

L’ isola di Malta sarà teatro di shooting e sfilate per presentare le collezioni di stilisti provenienti da Italia, Olanda, Romania, Messico e Ucraina. Saranno giorni di estro, talento e creatività insieme all’opportunità di visitare la famosa isola dei Cavalieri. L ‘appuntamento con la moda internazionale è dal 28 Aprile al 1 Maggio.

L’evento è organizzato dalla News Stars di Tonino Galli e dal fotografo Vincenzo Testa. Saranno presenti le collezioni di Lianne Style, Chili, Fabiola Calvo, Tocco Magico, Creazioni by Margherita Arcidiacono, Angela Arcifa, MSM Look by Svitlana Hrabar, Nuvole di Seta by Jada Montemurro, David Paulus Studio.

Il make up sarà curato da Graziella Sacheli e Chiara Cristaldi. Parrucchieri ufficiali Angelo Pipitone e Ilaria Antonioni. Le coreografie saranno a cura di Rosa Donzuso. La kermesse sarà raccontata e documentata dalla giornalista e conduttrice Marilena Alescio.