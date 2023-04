Aeroporti. Reggio Calabria, Versace: preoccupato per i bandi per le nuove rotte

“Sentirò a breve Governatore Occhiuto, a rischio la stagione turistica”

(DIRE) Reggio Calabria, 27 Apr. – “Sono molto preoccupato. Insieme al Sindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, avevamo già espresso alcuni dubbi quando abbiamo, a suo tempo, collaborato alla stesura delle condizioni che si stavano portando avanti con il ministero, con Sacal e con Enac per quanto riguarda gli oneri di servizio che dovevano favorire un nuovo approccio da parte delle compagnie su questi nuovi tre collegamenti”. Così alla Dire il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, sui bandi andati deserti relativi ai nuovi collegamenti per l’aeroporto dello Stretto Tito Minniti.

“Purtroppo – aggiunge – non volevamo essere precursori in negativo di questo pensiero, però la realtà dei fatti, anche questa manifestazione, è andata deserta. Ancora non ho avuto modo di interloquire con il governatore Occhiuto – afferma – spero di farlo nelle prossime ore, perché a questo punto diventa estremamente urgente trovare una soluzione a questa situazione. Siamo a ridosso dei mesi estivi – evidenzia Versace – e rischiamo ancora di far passare un’intera stagione turistica senza un collegamento importante con città importanti che avevamo individuato proprio nel solco della continuità territoriale”.

Il sindaco metropolitano facente funzioni si augura che “la conferenza di servizi venga convocata a strettissimo giro, proprio per poter accorciare quel lasso di tempo che altrimenti ci porterebbe ad essere ormai dentro la fase estiva, vanificando – conclude – i nostri sforzi di promozione del territorio in termini di arrivi e presenze turistiche”. (Mav/Dire) 12:24 27-04-23