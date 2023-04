DEF. Nel Centrodestra 25 assenti e 18 in missione

Mancano anche 2 deputati di ‘Noi Moderati’

(DIRE) Roma, 27 Apr. – Nella votazione sullo scostamento di bilancio la maggioranza si è fermata a 194 voti (un voto è arrivato da Giachetti del Terzo Polo), ma ne servivano 201 per avere la maggioranza assoluta come prevede il regolamento. Alla maggioranza sono mancati dunque 6 voti, tuttavia, scorrendo i tabulati dell’aula si nota che i numeri sono assai più consistenti.

Gli assenti in missione del Centrodestra erano 18: 9 di Fratelli d’Italia, 4 della Lega e 5 di Forza Italia. Invece, gli assenti ‘ingiustificati’, quelli che secondo il Ministro Giorgetti “non si rendono conto”, erano 25 così distribuiti: 11 assenti della Lega (su 66 deputati complessivi), 9 assenti di Forza Italia (su 44) e 5 di FdI (su 118).

In totale, la maggioranza ha lasciato per strada 43 voti a cui vanno aggiunti 2 voti dei deputati di ‘Noi moderati’. Ai 194 voti favorevoli allo scostamento, dunque, la maggioranza ne avrebbe avuti potenzialmente altri 45, che però non erano in aula. (Lum/ Dire) 17:44 27-04-23