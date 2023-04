‘Ndrangheta. Super latitante arrestato dai Carabinieri a Genova

Irreperibile dopo l’Operazione Rinascita-Scott

(DIRE) Reggio Calabria, 27 Apr. – E’ arrestato a Genova P.B., inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del “programma speciale di ricerca” del ministero dell’Interno. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia e Genova.

B., 49 anni, era ricercato in quanto destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito dell’indagine Rinascita-Scott coordinata dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, poiché ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di promotore della cosca Bonavota rientrante nella locale di ‘Ndrangheta di Sant’Onofrio (VV).

B., ricercato dal 28 novembre 2018 per associazione di tipo mafioso e omicidio aggravato in concorso, era l’unico esponente rimasto in stato di latitanza a seguito dell’esecuzione dell’operazione ‘Rinascita-Scott’ che ha portato all’arresto di 334 persone ritenuti appartenente alle strutture di ndrangheta della provincia vibonese. (Mav/Dire) 12:38 27-04-23