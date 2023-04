Nucleare. Boldrini a G7 Giappone per eliminazione armi atomiche

(DIRE) Roma, 27 apr. – “Sono in partenza per il Giappone, su invito dell’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) per partecipare al Forum parlamentare del #G7 per l’eliminazione delle armi nucleari, che si terrà a Tokyo e Hiroshima dal 28 al 30 aprile.

Un evento importante, in cui confermerò il mio impegno affinché l’Italia “che ripudia la guerra” aderisca al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari, e si unisca così a quegli Stati che l’hanno già fatto, per liberare il mondo da una minaccia che ci impedisce di vivere in sicurezza. Incontrerò anche gli #Hibakusha, testimoni viventi della strage di Hiroshima e Nagasaki, i quali portano ancora addosso i segni di quella catastrofe. È necessario agire concretamente per evitare il rischio dell’uso dell’atomica”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico. (Rai/ Dire) 15:25 27-04-23