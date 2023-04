Scuola. Fratta (Dirigentiscuola): a Valditara chiederemo di affrontare tema mobilità

“Si ponga fine a una serie di errori che hanno penalizzato la categoria”

(DIRE) Roma, 27 Apr. – Il prossimo 3 maggio le Organizzazioni sindacali di categoria sono convocate per un incontro con il ministro Valditara sul ‘Prosieguo informativa sul riparto risorse Pnrr per nuove competenze, nuovi linguaggi e formazione del personale scolastico’. Dirigentiscuola ha trasmesso una richiesta di integrazione dell’o.d.g. chiedendo che in quella sede venga affrontata con urgenza, alla sola presenza dei sindacati dell’area, anche la questione relativa alle modifiche degli istituti contrattuali sulla mobilità dei dirigenti scolastici.

“Nell’imminenza dell’avvio delle relative operazioni, e visto l’immobilismo sulla questione, Dirigentiscuola ha più volte sollecitato l’Amministrazione al fine di avviare una sessione negoziale ad hoc, chiedendo altresì un incontro tra il ministro e le organizzazioni sindacali d’area per trovare una soluzione congiunta a un problema che si protrae da anni e per il quale non si intravede la luce in fondo al tunnel”, si legge in una nota di Dirigentiscuola.

“L’Amministrazione non può più restare indifferente a fronte di una situazione creata, all’indomani della pubblicazione della graduatoria del concorso 2017, da errori nelle modalità di gestione del conferimento degli incarichi. Errori che non hanno fatto altro che alimentare un contenzioso di proporzioni rilevanti, con danno all’intero sistema, oltre che ai dirigenti direttamente interessati e costretti ad un esilio evitabile”, continua il comunicato.

“L’incontro del 3 maggio- ha dichiarato Attilio Fratta, presidente nazionale di DirigentiScuola- può rappresentare un’occasione propizia per mettere sul tavolo la vicenda ed affrontarla in tutte le sue sfaccettature: nelle more della riapertura delle trattative per rinnovare il CCNQ 2016, siglato nel 2019 e disdetto solo da Dirigentiscuola e, quindi, tuttora vigente a causa dell’atteggiamento passivo del resto del panorama sindacale d’area, l’unica soluzione può essere l’avvio urgente di una sessione negoziale separata”. Com/(Adi/ Dire) 15:17 27-04-23