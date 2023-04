Whirlpool. De Luca: risultato importante, Zes va estesa a tutto il Sud

“Da Regione Campania impegno costante nel corso di una lunga vertenza”

(DIRE) Napoli, 27 Apr. – “La positiva conclusione della procedura per il trasferimento dell’ex Whirlpool di via Argine alla Tea Tek Group spa è un primo importante risultato per gli oltre 300 lavoratori ottenuto grazie a un impegno costante nel corso della lunga vertenza, che continueremo a seguire come abbiamo fatto finora.

Ma soprattutto questo risultato è la conferma della svolta che può dare la nostra proposta di estendere le Zes a tutto il Mezzogiorno. Per lo sviluppo, per il lavoro”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Red/Dire) 15:38 27-04-23