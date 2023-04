Attenzione ai file OneNote contraffatti ed infetti. I malware proliferano anche così

C’è un tipo di attacco informatico che sta diventando sempre più “popolare” in rete tra i criminali informatici. Si tratta dei documenti OneNote infetti che contengono solitamente un malware, il quale andrebbe ad infestare la casella di posta elettronica e quindi poi il sistema operativo.

La pericolosità non sta tanto nel malware in questione ma nel fatto che lo stesso passa spesso inosservato ed è attivato dall’utente che ingenuamente crede di leggere un documento come gli altri. La diffusione di questo genere d’attacchi è infatti crescente così come segnalano gli esperti di Avast.

Occorre quindi fare molta attenzione nell’aprire un file OneNote (ha l’estensione .one oppure .onepkg) è conveniente scansire il file con l’ antivirus e preventivamente leggere chi ha mandato il file e la pertinenza dell’oggetto presente nella mail per comprendere se il suo contenuto è veritiero. Non seguire le istruzioni presenti all’interno del caso specifico perchè condurrebbero all’attivazione del malware

In caso non lo fosse consiglio l’eliminazione della email dalla posta elettronica con il blocco dell’indirizzo da cui è arrivato se sconosciuto. Se invece trattasi di contatto frequente e reale occorre avvertire il malcapitato ma non tramite la stessa email, in quanto andrebbe prima bonificata.

Consigli utili:

Utilizzare un antivirus per il vostro computer o qualsiasi supporto si utilizzi per navigare in rete e tenerlo costantemente aggiornato.

Attenzione e “parsimonia” nell’utilizzo di file condivisi. In realtà create un “ponte” virtuale tra il vostro laptop, computer, tablet o smartphone e l’altro. Ponte che, con i malintenzionati, può essere attraversato da qualsiasi cosa in un senso e nell’altro (entrata ed uscita di file).

Non cliccare mai su collegamenti sospetti presenti nelle email anche se si conosce il proprietario e se si attende dallo stesso una email. Se qualcosa non torna è sempre opportuno contattarlo con altro mezzo prima di cliccare su un collegamento che potrebbe attivare il virus.

Fabrizio Pace