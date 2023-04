JSW, Potenti: Bene perentorietà del governo, da azienda ora rispetto tempistiche e investimenti 

“Alla luce del tavolo per la vertenza JSW di Piombino tenutosi ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ritengo giusto esprimere soddisfazione per la ferma presa di posizione del Governo contro l’atteggiamento dilatorio dimostrato dalla proprietà delle acciaierie.

L’aggettivo ‘indegno’ utilizzato dal sottosegretario Bergamotto è quantomai esplicativo di fronte alle mancate rassicurazioni da parte dell’azienda che inducono a nutrire più di un dubbio sulla reale intenzione di fare investimenti.

E’ importante che ci sia stato un richiamo sul rispetto delle tempestiche e sulla necessità di chiarire quali saranno i destini delle aree liberate. In particolare, plaudo alla richiesta di vincolare l’utilizzo di parte dei proventi delle commesse agli investimenti e soprattutto il riferimento alla realizzazione di un forno elettrico.

Questo governo e questa maggioranza non abbandoneranno la comunità di Piombino e terranno alta la guardia sulla continuità industriale di un sito ritenuto strategico per l’economia nazionale”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega-Salvini Premier.