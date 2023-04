San Giovanni Valdarno (Ar). ‘Tami’ fiuta la droga in uno scantinato

Comando Provinciale di Arezzo – San Giovanni Valdarno (Ar) , 28/04/2023 10:32

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Figline Valdarno, coadiuvati da personale del nucleo cinofili Carabinieri di Firenze, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto di origini albanesi, perché trovato in possesso di 2,2 chilogrammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato rinvenuto, debitamente occultato sotto un armadio, all’interno di un locale adibito a cantina in uso al soggetto ma ciò non è sfuggito all’eccezionale fiuto del pastore tedesco antidroga TAMI del Nucleo Cinofili di Firenze.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Figline dopo gli accertamenti di rito hanno dichiarato in arresto l’uomo e dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia CC Figline Valdarno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.