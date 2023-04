Trasporti: nel cuore dell’economia è l’evento a firma del Sole 24 Ore che si terrà il 3 Maggio dalle 10 a Roma all’Aeroporto Fiumicino Terminal 3

Il mondo del trasporto è una realtà caratterizzata dalla presenza di diversi attori, ognuno dei quali rappresenta il tassello di una filiera articolata. Comprenderne il funzionamento e capire in che direzione sta andando significa avere gli strumenti per capire meglio anche le tendenze dell’economia italiana. Trasporti e logistica, in particolare, sono lo specchio della produzione nazionale e allo stesso tempo sono uno strumento a suo pieno servizio.

L’importanza del settore dei trasporti merci in Italia è evidente se si considera la crescita dell’interscambio italiano a livello globale. Questo significa che dipendiamo in gran parte dal trasporto di merci per sostenere la nostra economia, ma anche la mobilità delle persone può dirci molto sullo stato di salute del nostro Paese e dei flussi turistici, un’altra parte significativa del Pil. Si parlerà di infrastrutture che sono al centro delle politiche del MIT che ha approvato importanti finanziamenti per le opere ritenute strategiche e mira a dare il via ad una serie di cantieri nel corso dell’anno, grazie anche a un Codice degli appalti che ne snellisce le procedure. Un focus sulle politiche per il trasporto ferroviario a partire dagli obiettivi Ue di shift modale e dagli interventi finanziati dal PNRR. Si parlerà di digitalizzazione, e-commerce, decarbonizzazione: come cambia la logistica delle merci e infine di trasporto locale e regionale e di quello turistico.

L’evento Trasporti: nel cuore dell’economia vuole aprire una finestra su questo mondo, attraverso una serie di focus sulle varie modalità (ferro, gomma, aereo, mare) e le voci delle molteplici realtà che lo caratterizzano.

All’evento parteciperanno i principali esponenti del settore fra i quali Marco Troncone, Amministratore Delegato ADR, Giampiero Massolo, Presidente Mundys, Diego Cattoni, Presidente Aiscat, Edoardo Valente, Presidente Anas, Luigi Legnani, Presidente Fercargo, Giuseppe Rizzi, Direttore Generale Fermerci, Anna Donati, Presidente e Amministratrice Delegata Roma Mobilità, Mario Mattioli, Presidente Confitarma, Stefano Messina, Presidente Assarmatori, Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale ITA Airways, Angela Natale, Presidente Boeing Italia e Managing Director Sud Europa e Fabrizio Favara, Chief Strategy Officer Gruppo FS Italiane. Main partner dell’evento sono Ferrovie dello Stato Italiane e Ford Trucks Italia. Official partner sono Ita Airways. Volvo Trucks Italia, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Con il contributo di Aeroporti Di Roma e The Careport e con il patrocinio di Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) e Fermerci (Associazione Operatori nel Trasporto Ferroviario Merci).