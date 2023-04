USA: aumento degli omicidi del 10% nelle principali città

In uno studio di WalletHub riportato dal New York Post, i numeri di omicidi sono aumentati notevolmente nelle principali città degli Stati Uniti negli ultimi due anni, oltre del 10%.

I tassi maggiori di omicidi sono in grande metropoli come: Memphis (Tennessee), New Orleans (Louisiana), Richmond (Virginia), Washington DC e Detroit (in Michigan) Durham (in North Carolina), Dallas (Texas), Milwaukee (Wisconsin), Las Vegas (Nevada) e Kansas City (Missouri).

Gli studiosi hanno notato che i numeri maggiori si registrano nelle città guidate da democratici, nelle 45 delle città più popolate del paese tra il 2021 e il 2023.

Le cause dell’aumento sono dovuto anche per via del virus del covid-19, ma gli esperti ritengono che le “politiche morbide” sul crimine abbiano fatto cresce in modo elevato il problema (fonte: ansa.it).

AO