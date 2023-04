USA: nuovi centri migranti

Per ridurre l’immigrazione clandestina, gli Stati Uniti hanno deciso di aprire nuovi centri di trattamento dei migranti in Guatemala e Colombia. Questi centri permetteranno ai richiedenti selezionati di entrare in modo legale in paese.

La notizia è stata riportata dalla Bbc, il progetto prevede migliaia di richieste al mese, saranno fortificati i processi per la migrazione legale, e il numero di espulsioni sarà raddoppiato o triplicato per tutti coloro che non potranno soggiornare negli Usa.

Si suppone che verranno esaminate tra le 5.000 e le 6.000 persone al mese (fonte: ansa.it).

AO