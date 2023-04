Viabilità. Weekend lungo, traffico da bollino rosso

Fine settimana del 29 e 30 Aprile e Lunedì 1° Maggio

(DIRE) Roma, 28 Apr. – In occasione del prossimo lungo fine settimana di Sabato 29 e Domenica 30 Aprile, al quale si collega la festività di Lunedì 1° Maggio, si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località di villeggiatura italiane, con anche una previsione di traffico intenso in occasione dei rientri di molti utenti che hanno potuto approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali. I maggiori flussi di traffico da bollino rosso sono attesi già per il pomeriggio di Venerdì 28 Aprile a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la mattinata di Sabato 29 Aprile, mentre le proiezioni indicano che per il pomeriggio di Lunedì 1° Maggio è atteso molto traffico di rientro verso le maggiori città, anche in questo caso da bollino rosso.

Si prevede inoltre che la fine del rientro possa interessare anche la mattinata di Martedì 2 Maggio. Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 22:00. Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7,5t e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali. Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei. Così in una nota la Polizia di Stato.

Il Dipartimento Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che nella giornata di sabato 29 aprile inizierà ad interrompersi la condizione di generale bel tempo che ha contraddistinto questa settimana, a causa dell’arrivo di correnti fresche in quota che daranno origine ad annuvolamenti sulle regioni italiane centro-settentrionali, con possibili precipitazioni sparse, specialmente sulle aree interne peninsulari centrali. Domenica 30 aprile l’alta pressione tenderà ad arretrare verso ovest, consentendo alle correnti fresche nord-occidentali di interessare più direttamente l’Italia.

Nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio, infatti, si assisterà ad una spiccata instabilità su gran parte del territorio con precipitazioni che dal versante tirrenico e dal Nord-Ovest tenderanno ad estendersi a quello adriatico e al Sud, con fenomeni anche temporaleschi. La ventilazione, inizialmente debole ed in prevalenza meridionale, tenderà a rinforzare nella giornata di sabato sulle aree tirreniche e al Sud, per poi ruotare dai quadranti settentrionali al Centro-Nord tra domenica e lunedì. Le temperature, di conseguenza, dopo una prima fase su valori di primavera inoltrata, subiranno una flessione al Centro-Nord ad iniziare dai valori massimi di domenica. Si richiama nuovamente l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

Si ricorda, inoltre, che dal 15 Aprile è cessato l’obbligo di circolare con pneumatici invernali nelle strade ed autostrade ove era vigente la relativa ordinanza. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, si dovrà, pertanto, provvedere entro il 15 Maggio p.v. alla loro sostituzione salvo il caso in cui il codice di velocità, riferito agli pneumatici invernali in uso, sia uguale o superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione per gli pneumatici “estivi”.

In particolare prima di partire: verificare l’efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcool; essere sufficientemente riposati; tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Durante il viaggio: tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori; utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”; non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.); fare soste frequenti; moderare la velocità; mantenere la distanza di sicurezza; usare prudenza nei sorpassi; non impegnare mai la corsia di emergenza; sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Come informarsi sulle condizioni del traffico: Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it. (Com/Red/ Dire) 09:23 28-04-23