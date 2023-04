Autonoleggio a lungo termine: cosa c’è da sapere

Gestire la flotta aziendale, soprattutto nell’ultimo periodo, è diventata una questione alquanto spinosa da parte delle aziende. Con le vicende internazionali dell’ultimo periodo, i cambiamenti che si stanno attraversando a livello di scelte di consumo e di acquisto, anche il comparto della mobilità di una impresa va governato con le dovute valutazioni.

Molte delle aziende che faticano a stare dietro ai costi di gestione di un parco veicoli di proprietà, ai suoi aspetti pratici e burocratici o desiderano rinnovarlo con una flotta più rispettosa dell’ambiente, magari composta da vetture ibride o elettriche, stanno prestando maggiore attenzione all’alternativa rappresentata dal noleggio auto a lungo termine.

Di cosa si tratta esattamente?

L’auto nolo a lungo termine è una formula di acquisizione di uno o più veicoli da parte di privati, aziende e professionisti, che, con un preciso contratto e dietro pagamento di un canone mensile, possono fruire delle vetture scelte, come fossero proprie, anche se la proprietà resta in capo alla società di noleggio.

Cosa comporta il noleggio a lungo termine

Si definisce noleggio a lungo termine, perché, a differenza di quanto accade per il noleggio limitato solo a pochi giorni o poche settimane, prevede un periodo maggiore, di minimo 24 mesi, nella cessione del veicolo a chi ne fa richiesta.

La durata è ad appannaggio delle due parti coinvolte nel contratto, ma è la società di noleggio che stabilisce i limiti da non superare. In alcuni casi, questi possono arrivare anche agli 80 mesi.

In questo arco di tempo, il contraente può fruire del mezzo, utilizzarlo per gli spostamenti, gestirlo come fosse suo, ma senza i diritti di una proprietà e anche senza le connesse incombenze pratiche e burocratiche.

La società di noleggio, di fatto, si fa carico di tutte le pratiche da sbrigare, come polizza assicurativa e manutenzione ordinaria e straordinaria, le cui quote sono già incluse nel canone mensile corrisposto dal cliente.

In via opzionale si possono aggiungere anche altri servizi, oltre a quelli standard già menzionati, come il cambio gomme o la fruizione di un veicolo sostitutivo, in caso di danni o avaria alla vettura presa a noleggio.

Tali servizi, chiaramente, se non inclusi già espressamente nel contratto base, richiederanno l’esborso di una somma aggiuntiva rispetto alla rata del canone.

Chi può richiedere il noleggio a lungo termine

In linea teorica tutti possono richiedere il noleggio a lungo termine, a condizione che abbiano una patente in corso di validità e la maggiore età, anche se in alcuni casi viene richiesto che il richiedente abbia la patente da almeno 12 mesi e abbia raggiunto almeno i 21 anni di età. A questo, poi, si aggiunge di solito anche la disponibilità di una carta di credito e un conto corrente intestati al contraente, a titolo di garanzia e come modalità di versamento della somma dovuta ogni mese. Ogni società, poi, pone le condizioni e i limiti in maniera del tutto soggettiva.

Ci possono essere alcune società di noleggio che richiedono le ultime buste paga o i bilanci o le dichiarazioni dei redditi, sempre a supporto del contratto sottoscritto, oltre ai documenti di identità dell’intestatario.

Dal canto suo, il cliente può scegliere tra un ampio e assortito parco veicoli già disponibile presso le società di noleggio o persino ordinarne uno nuovo di concessionaria, realizzato con la dotazione e gli optional più in linea con le sue esigenze. Quest’ultima opzione non comporta condizioni contrattuali differenti, poiché, al termine del contratto, se il cliente non vorrà rinnovare il noleggio del mezzo, questo ritornerà a disposizione della società di noleggio.