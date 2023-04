Il Primo Maggio musei aperti e gratuiti a Reggio Calabria

Il Comune promuove gli ingressi in Pinacoteca, al Castello Aragonese e nel sito Ipogeo di Piazza Italia



Anche il Comune di Reggio Calabria aderisce all’apertura per il Primo Maggio di musei, monumenti e siti archeologici, con ingresso gratuito, tradizionalmente promossa dal Ministero della Cultura. A darne notizia in una nota l’Assessora alla Cultura del Municipio reggino Irene Calabrò.

“Un’occasione – afferma l’Assessora – per trascorrere un giorno di festa all’insegna dell’arte e della cultura. Un invito rivolto naturalmente ai turisti che visiteranno la nostra città in questo ponte del primo maggio, ma anche agli stessi cittadini, che avranno la possibilità di riscoprire i tanti tesori custoditi nei luoghi d’arte e di cultura della nostra Città”.

Nello specifico a Reggio Calabria, in occasione della Festa dei Lavoratori la Pinacoteca Civica, il Castello Aragonese ed il sito Ipogeo di Piazza Italia saranno aperti al pubblico con i seguenti orari:

Pinacoteca Civica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Castello Aragonese dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Ipogeo di Piazza Italia dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00