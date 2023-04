Roma. Fascia Verde, Nardini (Lega): Rimuovere periferia XV Municipio da ZTL

“Prima che a novembre entri in funzione definitivamente la nuova Fascia Verde, Roma Capitale deve assolutamente ripensare il progetto nel suo complesso e, in particolare, rimuovere l’applicazione dei varchi elettronici nella periferia di Roma nord. Il XV Municipio è uno degli unici due municipi della città in cui la nuova ZTL arriva addirittura fino al Gra, interessando da vicino importanti quartieri lungo la via Flaminia come Saxa Rubra, Labaro e Prima Porta”.

Così in una nota Andrea Nardini, coordinatore Lega Salvini del Municipio Roma XV. “Intendiamo pertanto – spiega – evidenziare tutto il nostro disappunto, nel nome delle migliaia di cittadini di queste zone, spesso proprio di fascia sociale più debole, che dovranno spendere cifre abnormi per rottamare l’auto e comprarne una nuova ‘green’.

Pena non solo l’impossibilità di muoversi per andare a lavoro o a scuola, ma addirittura di parcheggiare sotto casa o in una delle stazioni di interscambio con i mezzi pubblici. La fascia verde di Gualtieri in periferia – conclude Nardini – è una vera follia, da fermare a tutti i costi”.

